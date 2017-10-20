Антон Миранчук: «Мой первый гол за „Локо“ не принёс победы, что огорчает»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, отличившийся голом в гостевом матче групповой стадии Лиги Европы с «Шерифом» (1:1), расстроен результатом поединка:

«Гол „Шерифу“ стал для меня первым за „Локомотив“, но это не принесло положительного результата, что огорчает. Я считаю, что „Шериф“ нужно было обыгрывать. Нужно было выжимать максимум из моментов в первом тайме. Конечно, команде не хватало Лёши [Миранчука], который получил небольшую травму.

Ответная игра? Мы уже знаем, как будет действовать соперник. Домашние трибуны придадут сил. На своём стадионе нужно побеждать. Но сейчас не хочется об этом думать. Впереди сложные матчи с „Краснодаром“ и „Зенитом“».

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