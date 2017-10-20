Орлов: «Дриусси должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступления нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, который переживает «полосу неудач». На 62-й минуте в матче с «Русенборгом» аргентинца заменили.

«По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на 10. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе. Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришёл играть за большие деньги, и должен отрабатывать контракт», - отметил Орлов.

За 19 матчей за «сине-бело-голубых» Дриусси забил 3 гола и отметился 4 результативными передачами.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте