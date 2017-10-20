Вратаря «Лиона» Лопеша ударил болельщик во время матча с «Эвертоном»

Во время поединка 3-го тура Лиги Европы между «Эвертоном» и «Лионом» случилась массовая потасовка с участием игроков обеих команд и болельщиков английского клуба. Голкипер гостей Антони Лопеш в этом эпизоде пропустил удар от фаната «Эвертона»:

«Я и не думал, что бить игроков гостей — это часть атмосферы на стадионах Англии. Похоже, что так. Но что случилось, то случилось. Ничего страшного.

Горжусь тем, что мы не сдались при счете 1:1 и довели дело до победы, несмотря ни на что. Мы гордимся этой ночью».

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