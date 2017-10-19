«Лион» добыл выездную победу над «Эвертоном»

В поединке 3-го тура Лиги Европы «Эвертон» уступил дома «Лиону».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» – «Лион» – 1:2 (0:1)
Голы: Уиллиамс 69 — Фекир 6 (пен), Траоре 75.
«Эвертон»: Пикфорд, Мартина, Уиллиамс, Кин, Холгейт, Калверт-Льюин, Классен (Лумкан 46), Дэвис, Шнейдерлин (Сигурдссон 57), Влашич, Миральяс (Рамирес 68).
Главный тренер: Рональд Куман.
«Лион»: Лопеш, Маркал, Диахаби, Марсело, Тете, Ауар, Тусар, Депай (Танги 89), Фекир (Ферри 61), Траоре, Маолида (Корне 71).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Лукман 55, Траоре 65, Уиллиамс 66.
Судья: Бас Нейхаус.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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