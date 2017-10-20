Рой Кин: «„Тоттенхэм“ относится к лучшим командам Европы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил силу современного «Тоттенхэма»:

«„Шпоры“ прочны, как камень. Они полны энергии, отважны и относятся к лучшим командам Европы. Это заслуга и игроков, и менеджера.

Сперва казалось, что им будет тяжело конкурировать с дортмундской „Боруссией“ в группе Лиги чемпионов, но теперь, похоже, лондонцы готовы выйти из группы и создать угрозу любому сопернику».

В последнем туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Реалом».

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