Лустиг: «Первый гол — это ключ к положительному результату в матче с „Баварией“»

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг считает, что шотландскому клубу по силам победить «Баварию» в следующем туре Лиги чемпионов:

«Мы сыграем в свой фирменный футбол, ведь верим в него. „Селтик“ будет становиться со временем всё сильнее. Хотим играть настолько хорошо, насколько это возможно. Не собираемся играть в Европе, проигрывать 2:0 и даже не пытаться показывать достойный футбол.

Я уже долгое время играю в Лиге чемпионов и понял, что позитивные результаты начинаются после удачного старта, раннего гола или хотя бы первого. Первый гол — это ключ к положительным результатам в матчах с большими командами вроде „Баварии“ и ПСЖ».

Первая встреча команд завершилась разгромной победой мюнхенцев.

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