Сборная Исландии намерена сыграть в 1/8 финала ЧМ-2018

В октябре сборная Исландии обеспечила себе первое в истории участие в чемпионате мира. Председатель Федерации футбола Исландии Гудни Бергссон рассказал о целях команды на мундиале в России:

«Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову - мы ставим реалистичные задачи. Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира.

Мы были буквально опустошены и в хорошем смысле в шоке от случившегося. Нам удалось показать силу нашего духа, это трудно передать словами. Празднования и гулянья продолжались всю ночь в центре Рейкьявика. А футболисты отмечали это событие вместе с болельщиками.

Нам удалось добиться успеха за счет того, что у нас выросло необыкновенное футбольное поколение, которое постоянно прогрессирует. Эти ребята работают над собой ежедневно, чтобы постоянно улучшать свою игру. Наше развитие продолжалось годами и до сих пор двигается вперед. Также не стоит забывать о специалистах, которые работают с игроками, их вклад в это достижение тоже не стоит недооценивать.

Сейчас футбол у нас является спортом номер один - как и в других странах, дети в Исландии идут заниматься в школы, имея мечту стать профессиональными футболистами, чтобы играть за национальную сборную или выступать за границей. Интерес к футболу растет на протяжении многих лет. У нас появилось много футбольных объектов, в школах работают квалифицированные специалисты, поэтому сейчас мы пожинаем плоды в лице отличного поколения футболистов, которые успешно выступают за сборную страны».

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