Билич: «Чичарито должен выйти на поле в матче против „Брайтона“»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич, накануне матча с «Брайтоном», поделился физическим состоянием нападающего Чичарито.



«Несколько дней назад Чичарито почувствовал напряжение в подколенном сухожилии. Мы провели обследования и оказалось, что ничего страшного не произошло. Он пропустил вчерашнюю тренировку, но мы ожидаем, что он выйдет на поле в матче против „Брайтона“».



Ранее Славен Билич прокомментировал слухи о том, что Чичарито несчастен в «Вест Хэме».

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