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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Билич: «Чичарито должен выйти на поле в матче против „Брайтона“»

сегодня, 16:58
Вест ХэмВест Хэм-:-Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич, накануне матча с «Брайтоном», поделился физическим состоянием нападающего Чичарито.

«Несколько дней назад Чичарито почувствовал напряжение в подколенном сухожилии. Мы провели обследования и оказалось, что ничего страшного не произошло. Он пропустил вчерашнюю тренировку, но мы ожидаем, что он выйдет на поле в матче против „Брайтона“».

Ранее Славен Билич прокомментировал слухи о том, что Чичарито несчастен в «Вест Хэме».

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