УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Ромы»

По итогам матча Лиги чемпионов «Челси» - «Рома» УЕФА открыл дисциплинарное дело против римского клуба. Болельщики гостей имитировали поведение обезьян, когда мимо них пробегал чернокожий защитник «Челси» Антонио Рюдигер — бывший футболист «Ромы».
Римский клуб обвиняют в расистском поведении фанатов. Наказание будет объявлено позже.
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Хотя кому я это пишу(
Хотя кому я это пишу(
Если неграм что-то не нравится, пусть возвращаются на историческую родину.
Если неграм что-то не нравится, пусть возвращаются на историческую родину.
Толерантность - это не защита ущемлённых цветных, а дискриминация, даже расизм по отношению к белым.
Толерантность - это не защита ущемлённых цветных, а дискриминация, даже расизм по отношению к белым.