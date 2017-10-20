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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Ромы»

сегодня, 14:40
ЧелсиЧелси3 : 3РомаРомаМатч завершен

По итогам матча Лиги чемпионов «Челси» - «Рома» УЕФА открыл дисциплинарное дело против римского клуба. Болельщики гостей имитировали поведение обезьян, когда мимо них пробегал чернокожий защитник «Челси» Антонио Рюдигер — бывший футболист «Ромы».

Римский клуб обвиняют в расистском поведении фанатов. Наказание будет объявлено позже.

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Все комментарии
Don trambon ответил Казанский
сегодня в 14:55
Казанский:
Мне пишешь)))Ответ будет?
    Казанский ответил Don trambon
    сегодня в 14:53
    Don trambon:
    а при чём тут ЦСКА то?) были бы болельщики ЦСКА в данном случае и про них так же написал бы. Хотя кому я это пишу(
    Мне пишешь)))Ответ будет?
    Don trambon ответил Казанский
    сегодня в 14:52
    Казанский:
    Ты мне не ответил,что печально((
    а при чём тут ЦСКА то?) были бы болельщики ЦСКА в данном случае и про них так же написал бы.
    Хотя кому я это пишу(
    Казанский ответил Don trambon
    сегодня в 14:51
    Don trambon:
    ещё писать можешь? не напился с воспоминаний, как рубин *разорвал* барселону? всё же единственное светлое пятно этого тёмного клуба))0
    Ты мне не ответил,что печально((
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 14:51
    Когда они уже успокоятся с этим расизмом?
    Если неграм что-то не нравится, пусть возвращаются на историческую родину.
    Don trambon ответил Казанский
    сегодня в 14:50
    Казанский:
    Не помнишь за что ЦСКА 6 матчей в ЛЧ без зрителей играл?))
      Owl Fake
      сегодня в 14:47
      А как насчёт остальных футболистов, в адрес которых звучат оскорбления и жесты? Как насчёт их морального ущерба? Одними неграми заниматься будем?
      Толерантность - это не защита ущемлённых цветных, а дискриминация, даже расизм по отношению к белым.
      Казанский ответил Don trambon
      сегодня в 14:47
      Don trambon:
      Их надо вместе со спартаковскими посадить, пусть между собой решат кто более обезьяннее. Может да же подерутся, для Дроздова будет новый материал - В мире животных))0
      Не помнишь за что ЦСКА 6 матчей в ЛЧ без зрителей играл?))
      cevin cigan
      сегодня в 14:46
      Это писец,каждый божий день одно и тоже! Пока не последует жёсткое наказание(болельщиков или клуба),так и будут ух-ухать!
      КЭТиК
      сегодня в 14:46
      Вот обезъяны уже точно достали, раз они сами себя к ним причисляют.
      Don trambon
      сегодня в 14:45
      Их надо вместе со спартаковскими посадить, пусть между собой решат кто более обезьяннее. Может да же подерутся, для Дроздова будет новый материал - В мире животных))0
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