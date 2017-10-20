Marca: «Рамос, Пике и Бускетс пригрозили уйти из сборной Испании»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос, Жерар Пике, а также полузащитник Серхио Бускетс грозятся покинуть национальную команду, утверждает источник. Сообщается, что футболисты могут сделать это после решения главы федерации футбола страны Хуана Луиса Ларреа уволить Марию Кларамунт с поста директора сборной.

Перед матчем с Лихтенштейном в клалификации ЧМ-2018 Ларреа сообщил о своём намерении игрокам сборной Испании. После этого Пике, Рамос и Бускетс пригрозили уйти из сборной, если пользующаяся уважением в команде Кларамунт будет отправлена в отставку. После этих слов в отношениях между игроками и Ларреа возникло напряжение, и главе федерации был запрещён вход в раздевалку команды, а сам Ларреа не поздравил команду с выходом на чемпионат мира, а Бускетса с его 100-м голом в футболке сборной.

В четверг отставка Кларамунт состоялась, но реакции от игроков пока не последовало.

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