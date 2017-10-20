«Фастав» и «Копенгаген» разошлись миром

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фастав» сыграл вничью с «Копенгагеном».
Оломоуц, стадион «Андрув»
«Фастав» (Чехия) – «Копенгаген» (Дания) – 1:1 (1:1)
Голы: Диоп 11 – Анкерсен 19.
«Фастав»: Зламал, Гаич, Бачо, Яничек, Йирачек, Хольцер, Копечны, Траоре (Железник, 86), Механович (Джафич, 77), Диоп (Вукадинович, 66), Экпай.
Главный тренер: Богумил Паник.
«Копенгаген»: Андерсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист, Туту, Матич (Аманкво 82), Грегуш, Павлович (Фальк 67), Хольсе (Сотириу 67).
Главный тренер: Столе Сольбаккен.
Предупреждения: Квист 42, Траоре 56, Механович 58, Бачо 62.
Судья: Драхта (Австрия).
В другом матче «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом».
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