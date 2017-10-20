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Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов. Промес — третий

сегодня, 14:03

По итогам еврокубковой недели, лучшим игроком Лиги чемпионов признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин отметился дублем в ворота «Марибора», а также голевым пасом. Салах получил от поклонников 51% голосов.

Дженк Тосун из «Бешикташа» набрал 33% голосов, а на третьем месте оказался полузащитник «Спартака» Квинси Промес (7%).

Отметим, что Салах признается лучшим уже второй раз в нынешнем розыгрыше турнира.

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Все комментарии
4ever Ars
сегодня в 15:02
Странный выбор... Вроде бы болельщиков Ливерпуля не так много, по сравнению с другими топ-клубами, да и Салах не самый популярный игрок, ну про вклад в победу я вообще молчу...
ЮЗИК
сегодня в 15:00
Санкции продолжаются
Казанский ответил kidman4ik
сегодня в 14:59
kidman4ik:
Потому что билеты на Зенит стоят 300 рублей в Лиге Европы. А на Севилью я за 2 недели до матча за 7к готов был купить, но их не было уже. Моему другу из Питера на работе дали отгул на след день, если он пойдет на матч Зенита. На баклан арену людей чуть ли не силком загоняют. Как то так.
А если не пойдет,то и уволить могут(((
Остапчук 67
сегодня в 14:55
Слабо голосовали болельщики.
kidman4ik ответил Казанский
сегодня в 14:54
Казанский:
Меня терзают смутные сомнения..Почему 2-3 гола назад Зенит на матчи ЛЧ не собрал и 15 тысяч,а здесь аншлаги,что с Русенборгом,что тульским Арсеналом)))
Потому что билеты на Зенит стоят 300 рублей в Лиге Европы. А на Севилью я за 2 недели до матча за 7к готов был купить, но их не было уже.
Моему другу из Питера на работе дали отгул на след день, если он пойдет на матч Зенита.
На баклан арену людей чуть ли не силком загоняют. Как то так.
3ton
сегодня в 14:54
Всем Египтом голосуют .
Медив
сегодня в 14:54
Не включали бы в голосовалку арабов. Это бессмысленно. Ясно что они накликают им победу.
П.С. Да и турков тоже
Piter SpaM ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:53
ПерекатиПоле:
спартак даже объективно не самый популярный клуб. Они на ЛЧ собрали 43 тысячи человек, на 3,5 меньше, чем Зенит на ЛЕ.
Слово аншлаг знакомо? Наверное только Дубовицкая на ум приходит. И сколько Бесплатных билетов было на ЛЕ?
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:52
ПерекатиПоле:
Колян - бархатный революционер))) Сколько уже умы будоражишь? Лет 7-8?
Коля не революционер,Коля болельщик футбола))
Shineheart
сегодня в 14:50
Странно. Я бы его даже лучшим в составе Ливерпуля в том матче не назвал.
Да и в целом его явно перехваливают
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 14:49
Казанский:
На фига мне жечь отцовскую зимнюю резину?))) А все "бархатные революции" начинались с интернета и только Октяьрьская1917 года с выстрела с Авроры и захватом Главпочтама и вокзала))
Колян - бархатный революционер)))
Сколько уже умы будоражишь? Лет 7-8?
Cektor
сегодня в 14:47
роналду забил с пенальти , почему его нет ???
Mr Jordan 23 ответил Казанский
сегодня в 14:46
Тебе же сказали: "тепло, удобно... фляжечка конины"! Что ещё нужно "бездомному"?! Заметь, не слова о футболе))))
dinoel
сегодня в 14:46
Квинси обошел Месси, Роналду и Неймара!
Удачи Салаху и Ливерпулю! Только не против Спартака
ПерекатиПоле ответил artsiom_ka
сегодня в 14:45
artsiom_ka:
проблема в том, что голосование у нас не раскручено...мало кто знает о голосовании. Лично я отдавал свои голоса и за Фернандо и за Промеса. Давайте в будущем активнее поддерживать наших игроков !!!
Халк в 2015 без проблем 2-3 раза становился лучшим игроком тура ЛЧ.
Казанский ответил JackNorz
сегодня в 14:44
JackNorz:
Бюджетников обязали явиться на матч)) не ясно что ли?)))
Говорят им за это еще и доплачивают,как на митинге в поддержку Путина и ЕдРа)))
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:43
ПерекатиПоле:
Чёта не нравится - на площадь иди покрышки жечь. Интернет нытьё терпил уже всем надоело.
На фига мне жечь отцовскую зимнюю резину?)))
А все "бархатные революции" начинались с интернета и только Октяьрьская1917 года с выстрела с Авроры и захватом Главпочтама и вокзала))
JackNorz ответил Казанский
сегодня в 14:43
Бюджетников обязали явиться на матч)) не ясно что ли?)))
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 14:40
Казанский:
Да,все дело в крыше и бакланах))Ведь без газпромовской и путинской "крыши" и Зенита бы давно в РФПЛ не было((
Чёта не нравится - на площадь иди покрышки жечь.
Интернет нытьё терпил уже всем надоело.
волгoдoн
сегодня в 14:37
международный заговор
artsiom_ka
сегодня в 14:34
проблема в том, что голосование у нас не раскручено...мало кто знает о голосовании. Лично я отдавал свои голоса и за Фернандо и за Промеса. Давайте в будущем активнее поддерживать наших игроков !!!
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:34
ПерекатиПоле:
Стадион без крыши был. Сейчас тепло зимой-осенью, удобно, а если ещё и фляжечку с кониной протащить, то и весело.
Да,все дело в крыше и бакланах))Ведь без газпромовской и путинской "крыши" и Зенита бы давно в РФПЛ не было((
ПерекатиПоле ответил Казанский
сегодня в 14:31
Казанский:
Меня терзают смутные сомнения..Почему 2-3 гола назад Зенит на матчи ЛЧ не собрал и 15 тысяч,а здесь аншлаги,что с Русенборгом,что тульским Арсеналом)))
Стадион без крыши был.
Сейчас тепло зимой-осенью, удобно, а если ещё и фляжечку с кониной протащить, то и весело.
Don trambon ответил ALEX26659
сегодня в 14:29
ALEX26659:
а кто от цcka в сборной тура лч?
хмм такой клуб не знаю, так что ответить не могу.
derrik2000 ответил Cules2013
сегодня в 14:29
Cules2013:
Бред полный. Тосун и Промес играли против намного более сильных соперников, и их голы важнее.
У европейских чиновников не всё так, "как могли бы лишь не все" )))
Казанский ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:29
ПерекатиПоле:
спартак даже объективно не самый популярный клуб. Они на ЛЧ собрали 43 тысячи человек, на 3,5 меньше, чем Зенит на ЛЕ.
Меня терзают смутные сомнения..Почему 2-3 гола назад Зенит на матчи ЛЧ не собрал и 15 тысяч,а здесь аншлаги,что с Русенборгом,что тульским Арсеналом)))
ALEX26659 ответил Don trambon
сегодня в 14:29
Don trambon:
Ну как же так?! спартак ведь самый популярный клуб по версии сдешних болел, что же так было лень зайти и отдать голос за своего кумира?!)0 Хотя помнится история, как спартак собирал деньги на что то там бывшего игрока и многоимллионная армия болел наскребла тысячи две. Вот всё что нужно знать) Ха-ха.
а кто от цcka в сборной тура лч?
CTAPbIU ответил RDeanW
сегодня в 14:28
RDeanW:
ну правильно, 2+1 в ворота марибора в составе ливерпуля куда круче, чем 2+2 в ворота севильи в составе спартака. все логично, браво)
За Салаха Англия и Египет голосовали, куда нам с ними тягаться.
Cules2013
сегодня в 14:27
Бред полный. Тосун и Промес играли против намного более сильных соперников, и их голы важнее.
ПерекатиПоле ответил Don trambon
сегодня в 14:26
Don trambon:
Ну как же так?! спартак ведь самый популярный клуб по версии сдешних болел, что же так было лень зайти и отдать голос за своего кумира?!)0 Хотя помнится история, как спартак собирал деньги на что то там бывшего игрока и многоимллионная армия болел наскребла тысячи две. Вот всё что нужно знать) Ха-ха.
спартак даже объективно не самый популярный клуб.
Они на ЛЧ собрали 43 тысячи человек, на 3,5 меньше, чем Зенит на ЛЕ.
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