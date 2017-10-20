Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов. Промес — третий

По итогам еврокубковой недели, лучшим игроком Лиги чемпионов признан вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин отметился дублем в ворота «Марибора», а также голевым пасом. Салах получил от поклонников 51% голосов.

Дженк Тосун из «Бешикташа» набрал 33% голосов, а на третьем месте оказался полузащитник «Спартака» Квинси Промес (7%).

Отметим, что Салах признается лучшим уже второй раз в нынешнем розыгрыше турнира.

⚽️ Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов 🌟



🥇 Мохамед Салах

👉 51% голосов



Квинси Промес на 3-м месте с 7% голосов. pic.twitter.com/dBqb7yioF0 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.

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