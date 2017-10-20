Блаттер посетит ЧМ-2018 по приглашению Путина

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер сообщил о том, что президент России Владимир Путин пригласил его на чемпионат мира-2018:
«Я поеду на чемпионат мира в России. Я получил приглашение от президента Путина, как и Мишель Платини.
Уверен, что мундиаль 2018 года станет отличным чемпионатом мира. Россия должна показать свое гостеприимство и принять этот вызов».
Напомним, что Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини находятся не в лучших отношениях.
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