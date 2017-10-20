«Тракай» настаивает на дисквалификации Максима Максимова

«Тракай» будет добиваться дисквалификации российского нападающего Максима Максимова, который перешел из литовского клуба в македонский «Вардар». О подробностях случившегося рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец, который в данной ситуации представляет интересы истца:

«„Тракай“ направил жалобу в ФИФА. Максимов выступал в Литве за „Атлантас“, затем перешел в „Тракай“, отыграл там около полугода и стал одним из лучших бомбардиров отборочного турнира Лиги Европы. 30 августа этого года, за сутки до истечения трансферного окна в Европе, он разорвал контракт с клубом без объяснения причин и „неожиданно“ оказался в македонском „Вардаре“. После этого Максимов давал интервью, что его не поняли и обидели в „Тракае“.

У клуба же своя позиция – есть действующий договор, в котором не содержится оснований для подобного рода расторжения. И сейчас „Тракай“ будет добиваться запрета на регистрацию футболистов на несколько трансферных окон для „Вардара“, выплаты компенсации за игрока и его дисквалификации.

Да, Максимову разрешено играть за „Вардар“. Это практика ФИФА, когда футболист может играть, пока идет разбирательство. Но по факту видим следующее: один клуб взял и забрал футболиста у другого клуба, не выплатив компенсации. При этом все произошло за пределами трансферного окна, и „Тракай“ каким-то чудом, после месяца поисков, договорился с Динияром Билялетдиновым.

То, что случилось – это каменный век: игрока увозят ночью, и о его судьбе становится известно из публикации на сайте другого клуба. „Тракай“ возмущен этим фактом и будет добиваться самых серьезных санкций – четырехмесячной дисквалификации для форварда и запрета „Вардару“ на регистрацию новичков в двух трансферных окнах».

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист интересует российские клубы.

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