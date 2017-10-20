СМИ: Роналду станет игроком года по версии ФИФА, Зидан - тренером

По информации испанских СМИ, судьба награды лучшему футболисту года по версии ФИФА уже решена. Им станет нападающий «Реала» Криштиану Роналду, обойдя Лионеля Месси из «Барселоны» и Неймара (ПСЖ).

Кроме того, лучшим тренером будет признан наставник «сливочных» Зинедин Зидан, а лучшим голкипером - представитель «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Добавим, что церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.

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