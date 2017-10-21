Зуев: «Настроение в „Ростове“ не самое лучшее»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев прокомментировал сегодняшнюю встречу с «Тосно».

«Не знаю, почему первый тайм провели хуже второго. Наверное, потому что пропустил гол. Отыгрываться сложнее, плюс замены игру изменили. Тренер в перерыве пояснил кое-какие моменты, куда бежать, куда открываться. Знали, что стандарты — сильная сторона „Тосно“, но пропустили всё-таки. Так бывает, это футбол.

Настроение в команде после череды неудач не самое лучшее, но мы не унываем. Главное, что сегодня не проиграли, а то это уже было бы пятое поражение подряд. Поэтому сейчас будем шаг за шагом двигаться. Думаю, всё хорошо будет.

Что касается момента с пенальти, то там боролся защитник, я прочитал ситуацию и сыграл на опережение. Меня зацепили, я упал. Нарушение было — сто процентов».



Напомним, главный тренер «Ростова» Леонид Кучук также прокомментировал встречу с «Тосно».

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