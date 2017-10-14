«Халл» на шестой добавленной минуте упустил победу над «Норвичем»

В 12-м туре Чемпионшипа «Халл» упустил победу над «Норвичем» буквально на последних секундах.
Норвич, стадион «Карроу Роуд».
«Норвич» - «Халл» - 1:1 (0:1)
Голы: Оливейра 90+6 — Дико 29.
«Норвич»: Ганн, Клозе, Хазбенд (Штиперманн 74), Пинту, Циммерманн, Трибулл (Оливейра 74), Рид (Хулахан 67), Вранчич, Мэддисон, Вилдсхут, Джером.
Главный тренер: Даниэль Фарке.
«Халл»: Макгрегор, Кларк, Айна, Доусон, Хектор, Ларссон (Томори 85), Хенриксен, Мейлер, Гросицки (Диоманде 72), Дико (Стюарт 62), Боуэн.
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
Предупреждения: Мейлер 24, Вилдсхут 45, Ларссон 57, Стюарт 74, Гектор 90+3.
Удаление: Мейлер 57.
Судья: Кит Страуд.
В прошлом туре «Халл» разобрался с «Бирмингемом» (6:1).
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