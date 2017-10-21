Хайнкес: «Завтра Мюллер пройдёт обследование»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Гамбургом» в матче 9-го тура Бундеслиги:

«„Гамбург“ был очень мотивирован. Они прекрасно сражались.

В первом тайме у нас были сложности. У нас не получалось играть в высоком темпе. После перерыва стало проще, мы имели 4 реальных голевых момента.

Очень важная игра. Мы ведь знали, что „Боруссия“ потеряла очки, но на поле у нас получалось не все.

Насколько серьезна травма Мюллера? Нам надо подождать, завтра он пройдет обследование».

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