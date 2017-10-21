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Хацкевич: «В матче с „Шахтером“ игроки „Динамо“ не будут щадить ни себя, ни соперника»

сегодня, 22:58
ДинамоДинамо-:-ШахтерШахтерЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером» в чемпионате Украины.

«В плане настроя, думаю, завтра ребята не будут щадить ни себя, ни соперника. Мы принципиальные соперники уже на протяжении долгого времени, поэтому, уверен, в плане настроя и желания бороться завтра проблем не будет. 

Из травмированных только Хачериди со вчерашнего дня работает в общей группе. Посмотрим на него ещё на сегодняшней тренировке. Надеюсь, Женя подойдет к игре здоровым как ментально, так и физически. 

Вида вчера уже был на базе, ему наложили 10 швов. Домагой рвётся в бой, на тренировку. Это хорошее желание и стремление, но посмотрим. А Сидорчук в понедельник летит на медобследование в Барселону, после чего уже будет известна степень сложности его травмы», – сказал Хацкевич.

Напомним, что в преддверии игры с «Шахтером» киевское «Динамо» сыграло вничью с «Янг Бойз» (2:2) в Лиге Европы.

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