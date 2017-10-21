Моуриньо: «Эррера сказал, что настрой игроков МЮ был слабым. О, Боже. Это меня беспокоит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, судя по всему, был неприятно удивлен словами полузащитника «красных дьяволов» Андера Эрреры после поражения от «Хаддерсфилд Таун» в матче 9-го тура АПЛ:

«Я слышал, как Андер Эррера сказал в интервью, что настрой игроков и их желание победить сегодня было слабым. О, Боже. Это меня беспокоит.

Если футболист так думает, то считаю, что все игроки должны пойти на пресс-конференцию и объяснить это, потому что я не могу».

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