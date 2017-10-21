Дайч о пенальти, заработанном Силвой: «Если бы я пнул своего ребенка, он бы так не упал»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч считает, что в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» полузащитник «горожан» Бернарду Силва падал слишком картинно в штрафной площади гостей, зарабатывая для своей команды пенальти:

«„Ман Сити“ - классная команда, не могу сказать, что пенальти в наши ворота повлиял на результат матча. И хотя там и был контакт, он был минимальным. Так высоко взлететь после этого - это тоже умение.

Если бы я пнул своего ребенка, он бы так не упал. У игроков все же должна быть честь».

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