Моуриньо: «Когда вернётся Погба? Не знаю. Если ошибусь, вы скажете, что я лгал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не называет сроков восстановления полузащитника Поля Погба, который продолжает курс реабилитации после травмы, полученной в матче с «Базелем» 12 сентября.

«Понятия не имею, когда на поле вернется Погба. Не буду ничего говорить по этому поводу, ведь если ошибусь, вы скажете, что я лгал. Я честно не знаю.

Ожидаю, что Байи вернется в состав на следующей неделе. Но не скажу ничего насчет Феллаини или Погба».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте