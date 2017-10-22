Бакланы боятся коней? Битва за статус и против уныния

«Зениту» впору разгромить ЦСКА после шуток о бакланах? Или напарники Акинфеева разозлятся после «Базеля»? «Соккер.ру» ищет подсказки перед боем!

«Зенит» - неудобный соперник для ЦСКА

В ПФК ЦСКА считают, что ролик о прогулке отца и сына по зоопарку с фразой, что бакланы боятся коней, подходит для превью к матчу? Во-первых, пугливее лошадей крупных животных еще поискать – огромные жеребцы глазами крутят и ушами стригут, увидев что-то незнакомое. Во-вторых, бакланы остались в Санкт-Петербурге.

А на поле у «Зенита» футболисты, которые игрокам ЦСКА давно не уступали. Восемь матчей между командами прошли без побед армейцев. «Зенит» лишь трижды соглашался на ничьи, пять раз выиграл. Зато дважды мировые случались при Луческу. В последний раз между собой сыграли без моментов и голов. Но это противостояние до сих пор важно, и традиционно принципиальное.

«Зенит» дважды подряд обыгрывал ЦСКА в финалах кубковых турниров. Били по самолюбию и отбирали у армейцев трофеи. И после веселой ничьей 2:2 двухлетней давности армейцам трудно забить «Зениту» хотя бы раз. А сейчас Манчини набрал неплохих защитников, Лунев в порядке, и если чисто отработают – остановят атаку, в составе которой проблемой является не только Оланаре.

Против «Базеля» у ЦСКА не было ни одного удара в створ ворот – вот где повод испугаться, экс-спартаковца Сухи не озадачили. Так что «Зенит», как неудобный для армейцев соперник, имеет право перед матчем считать себя близким к успешному исходу. Даже от исторического перевеса ЦСКА остались крохи. При сравнении лицом к лицу получим ничью – гостям не хватает двух побед для полного равенства, а в чемпионате уже сегодня можно выйти вперед.

Статистика личных встреч

Во всех турнирах с начала 90-х: 60 поединков, 24 победы ЦСКА, 14 ничьих, 22 успеха «Зенита».

В чемпионатах России: 44 матча, +15=14-15 – полное равенство.



Результаты против результативности

Увы, но если отталкиваться от того, что показывают ЦСКА и «Зенит» в очных матчах, то вряд ли стоит ждать открытый футбол. Скорее Ганчаренко, как тренер, который исповедует схему «3-5-2», предложит Манчини ломать скалу с ликами генералов ЦСКА – Игнашевича, Василия Березуцкого и Акинфеева, нежели бросится в атаку.

«Зенит» попробует технично подчеркнуть, что наполовину иностранный состав ближе к победам, чем на две трети российский? Так и будет, хотя по опыту прошлых матчей Манчини против команд с пятеркой в обороне оды «Зениту» писать рано. Исходя из вчерашних мучений в чемпионате России – голы родили с трудом, а «Спартак» не поломал «Амкар», у которого автобус – средство передвижения, можно опасаться закрытости матча.

Дело не в паспортах ведь, а в опыте и мастерстве. У ЦСКА не хватает скоростей в атаке – у «Зенита» не хватает скоростей в атаке. У армейцев сейчас нет хорошо спетых хавбеков и форвардов, как были раньше Хонда, Еременко или Думбия с Вагнером – у Манчини от Кокорина его напарники отстают. Иванович считает, что Шатов покажет то же самое, что Александр, когда наберет форму, но пока в «Зените» к голам ближе аргентинец Ригони – он резкий и с ударом.

Результативным сегодняшний поединок может получиться, если одна из команд разгромит вторую, но пропустит? Да, в счет 3:1 можно поверить, если «Зенит» сыграет здорово. Но ЦСКА надо очень постараться, чтобы в таком поединке забить три раза – Ганчаренко в новом сезоне столько голов в чужие ворота видел лишь однажды, в первом туре против «Анжи». «Зенит», к слову, шесть раз забивал три и больше, начав в матче со «Спартаком».

Разница мячей в столкновении ЦСКА и «Зенита» во всех турнира: 75:71 (средняя результативность - 2.43 гола за игру).

Разница голов в чемпионатах России: 53:56 (средняя результативность – 2.47).

Самое крупное поражение ЦСКА: 1:6 (в 2001 году в Санкт-Петербурге).

Самое крупное поражение «Зенита»: 4:1 (в 2000 году в Москве).

ЦСКА последний раз громил «Зенит» в финале Суперкубка России 2013 года в Ростове-на-Дону со счетом 3:0.

Ответный погром случился в финале Кубка России в прошлом году – в Казани, «Зенит» выиграл 4:1.

Проблемы и ключевые противостояния

Главные проблемы «Зенита» в чемпионате - неумение вскрывать закрытые команды, медлительность позиционных атак, их предсказуемость. С «Краснодаром» и «Реал Сосьедадом», когда можно забить и отойти домой, им всегда проще, чем против «Арсенала». А ЦСКА с пятью защитниками после МЮ и «Базеля» вряд ли пойдет в атаку. Ведь их главная беда – отсутствие сильного центрального нападающего, который забивает из ничего.

Встретятся противоположности? Почти что, ведь есть и сходство. У «Зенита» много зависит от успешности игры правого защитника в атаке (имя не важно), у ЦСКА – тоже, ведь Фернандес часто выручал. «Зениту» будет непросто против Вернблума – хавбеки Манчини не работают так жестко, и это их минус. Обороне армейцев сложно будет остановить Кокорина и Ригони, поскольку и Шатов, и Полоз – неудобные соперники для защиты Акинфеева.

Сегодня увидим массу классных дуэлей с участием Кузяева, Фернандеса, Головина, Ерохина, Кокорина и Щенникова. Да и Мевля с Мамманой пока Витиньо не поймали – ЦСКА хватит одного хлесткого удара, чтобы подпортить «Зениту» настроение. И все-таки, невзирая на признание сил армейцев, в последнее время они редко показывали, что способны сыграть с этим соперником первым номером и на победу…

«Зенит» - фаворит в боях с ЦСКА

На длительной дистанции армейцы чаще оказывались выше – у них и чемпионских званий больше, и в Кубке России чаще добирались до решающего матча. «Зенит» при этом набирался опыта в еврокубках – чаще там побеждал, и научился обыгрывать ЦСКА. Возьмем десять последних поединков чемпионата России – увидим одну несчастную домашнюю победу армейцев 1:0 при пяти победах «Зенита». Ну и кто тут бакланов не боится?

Впрочем, сегодня сами армейцы, скорее всего, сыграют не так, как против «Базеля». Стыдно проваливаться в центральном матче тура и важнейшем поединке для чемпионской интриги – со стороны «Зенита», и борьбы за Лигу чемпионов – с баррикады ЦСКА. У команды Ганчаренко много проблем, но есть они и у банды Манчини. Пусть победы в Лиге Европы не отвлекают вас от дел в чемпионате. «Зенит» увильнул от поражения в поединке с «Анжи», а потом проиграл дома «Арсеналу».

Если ЦСКА в родных стенах при поддержке самых верных и холодостойких фанатов не сыграет на совесть и до последнего джоуля энергии, то это будет не тот ЦСКА, что из года в год умудрялся спихивать «Зенит» с трона. А кто видит в армейцах строго аутсайдеров, пусть не забывает, что тесно объединяет два коллектива – они перестраиваются, просто у Манчини на перестановки хватает средств, а Ганчаренко ограничивается внутренними резервами. Чаще всего у ЦСКА в ключевых поединках пока не получается.

Но если «Зенит» допустит ошибки «Бенфики», а Акинфеев поймает кураж – у москвичей будут шансы не оправдать логичный прогноз на победу питерцев. Из десяти последних матчей ЦСКА и «Зенита» в Москве армейцы выиграли только два – печальный результат для столь титулованного клуба. Учитывая задачу армейцев не опозориться, как это сделал «Спартак» в Санкт-Петербурге, можно ставить на попытку ЦСКА не проиграть любой ценой. Но ничьей не хотелось бы, пусть соперники под свист Вилкова сыграют на победу.

Если ярко выиграет «Зенит», то подтвердит заявку на чемпионство, если победит ЦСКА – матч точно нельзя будет назвать унылым.