«Атлетико» минимально обыграл «Сельту»

Мадридский «Атлетико» одержал минимальную победу над «Сельтой» в матче 9-го тура чемпионата Испании.
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» - «Атлетико» 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро 28.
«Сельта»: Альварес, Гомес, Кастро, Мальо, Кабраль (Мор 72), Васс (Гвидетти 72), Эрнандес, Лоботка, Систо, Аспас, Макси Гомес.
Главный тренер: Хуан Карлос Унсуэ.
«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Парти, Габи (Хименес 66), Сауль, Корреа (Филипе Луис 88), Гамейро (Гайтан 61), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Савич 16, Сауль 41, Кастро 49, Габи 57, Кабраль 71, Эрнандес 82.
Судья: Хосе Мунуэра Монтера.
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