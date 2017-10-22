«Рома» обыграла «Торино»

«Рома» одержала победу над «Торино» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Турин, стадион «Олимпико ди Торино»
«Торино» - «Рома» 0:1 (0:0)
Гол: Коларов 69.
«Торино»: Сиригу, Нкулу, Молинаро (Баррека 65), де Сильвестри, Моретти, Ринкон, Базелли (Вальдифьори 82), Яго Фальке, Ляйич, Ньянг (Бойе 74), Умар.
Главный тренер: Синиша Михайлович.
«Рома»: Алиссон, Жезус, Морено, Коларов, Флоренци (Бруно Перес 86), Наингголан, де Росси, Пеллегрини (Ундер 63), Стротман, Эль-Шаарави (Перотти 80), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Ньянг 64, Алиссон 78.
Судья: Антонио Дамато.
В параллельном матче «Милан» сыграл вничью с «Дженоа».
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Рому с победой!
Рому с победой!
Наверное с Миланом за 10-е место боролись бы.
Наверное с Миланом за 10-е место боролись бы.