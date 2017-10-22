«Милан» сыграл вничью с «Дженоа». Бонуччи получил прямую красную карточку

В матче 9-го тура Серии А «Милану» не удалось дома обыграть «Дженоа».
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Дженоа» – 0:0 (0:0)
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Сапата, Билья, Кессье, Бонавентура (Калабрия 67), Борини, Калинич (Кутроне 84), Чалханоглу (Романьоли 26), Сусо.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Дженоа»: Перин, Иццо, Россеттини, Зуканович, Бертолаччи, Рози (Лазович 52), Ригони (Риччи 78), Велозу, Лаксальт, Таарабт, Галабинов (Лападула 52).
Главный тренер: Иван Юрич.
Предупреждения: Зуканович 40, Таарабт 61.
Удаление: Бонуччи 25.
Судья: Пьеро Джакомелли.
С тем же счетом днем ранее свой поединок закончили «Наполи» и «Интер».
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Теперь мы теряем очки с средней команде дженоа. Возрождения нет. Над мной смеются друзья, болеющие за великую БАРСУ. Хочу спросить у этих людей зачем они так жестоко поступили с мной?
Теперь мы теряем очки с средней команде дженоа. Возрождения нет. Над мной смеются друзья, болеющие за великую БАРСУ. Хочу спросить у этих людей зачем они так жестоко поступили с мной?