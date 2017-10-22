«Милан» сыграл вничью с «Дженоа». Бонуччи получил прямую красную карточку

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Эвертон 2:5 Арсенал
18:00 41’ Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
17:15 71’ Сельта 0:1 Атлетико М
21:45 сегодня Реал -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Милан 0:0 Дженоа
16:00 Матч завершен Торино 0:1 Рома
19:00 сегодня Удинезе -:- Ювентус
21:45 сегодня Лацио -:- Кальяри
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 9 тур
15:30 Матч завершен Фейеноорд 1:4 Аякс
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен Урал 2:0 Ахмат
16:30 Матч завершен ЦСКА 0:0 Зенит
19:00 сегодня Анжи -:- Арсенал Т
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
15:00 Матч завершен Спартак-2 3:1 Тюмень
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 9 тур
19:30 сегодня Галатасарай -:- Фенербахче
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Динамо К -:- Шахтер Дн
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 38’ Труа 0:1 Лион
22:00 сегодня Марсель -:- ПСЖ
  • Главные новости
  • Все новости
18:26
ЦСКА и «Зенит» завершили матч нулевой ничьей152
17:52
«Рома» обыграла «Торино»11
15:52
«Урал» обыграл «Ахмат» и вышел на промежуточное 4-е место в турнирной таблице51
11:48
Будогосский: «Кукуян ошибся, он должен был назначить пенальти в ворота „Спартака“»145
10:46
Васин: «Встреча ЦСКА и „Зенита“ — событие для российского футбола»120
18:37
Куман: «„Эвертону“ необходимо продолжать усердно работать на тренировках»1
18:36
На стадионе «Динамо» имени Льва Яшина планируют устроить неофициальное открытие ЧМ0
18:20
Коларов: «Пока бессмысленно говорить о победе „Ромы“ в чемпионате Италии»0
18:20
Венгер: «„Арсенал“ сыграл превосходно»3
18:09
«Анжи» - «Арсенал»: стартовые составы2
18:01
Гунько: «Рассчитываем на то, что ряд игроков „Спартака-2“ смогут попасть в первую команду»2
17:44
«Арсенал» стал первой командой, забившей 100 мячей одному сопернику в Премьер-Лиге9
17:38
Дзадза повторил рекорд знаменитого форварда «Валенсии» Кемпеса2
17:24
«Арсенал» на выезде разгромил «Эвертон»34
17:22
«Аякс» разгромил «Фейеноорд»4
17:17
Все результаты 19-го тура ФНЛ21
16:59
Кононов: «Моменты создаём практически в каждой игре, но не забиваем»1
16:55
Хунтелар догнал Кройфа и ван Бастена по голам в де Классикер3
16:54
«Спартак-2» на домашнем поле без проблем обыграл «Тюмень»5
16:44
«Гуанчжоу Эвергранд» стал чемпионом Китая в 7-й раз подряд7
16:32
СМИ: «„Бавария“ потеряла Мюллера на два матча»2
16:21
Тарханов: «Во втором тайме „Урал“ ничего не дал сделать „Ахмату“»1
16:07
Мончи: «С каждым днем „Рома“ становится лучше»2
16:05
Руни забил свой 12-й гол «Арсеналу» в Премьер-Лиге, чаще него «канониров» не огорчал никто9
15:46
Кейн прокомментировал похвалу Зидана5

«Милан» сыграл вничью с «Дженоа». Бонуччи получил прямую красную карточку

сегодня, 17:54
МиланМилан0 : 0ДженоаДженоаМатч завершен

В матче 9-го тура Серии А «Милану» не удалось дома обыграть «Дженоа».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» – «Дженоа» – 0:0 (0:0)

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Сапата, Билья, Кессье, Бонавентура (Калабрия 67), Борини, Калинич (Кутроне 84), Чалханоглу (Романьоли 26), Сусо.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Дженоа»: Перин, Иццо, Россеттини, Зуканович, Бертолаччи, Рози (Лазович 52), Ригони (Риччи 78), Велозу, Лаксальт, Таарабт, Галабинов (Лападула 52).
Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждения: Зуканович 40, Таарабт 61.

Удаление: Бонуччи 25.

Судья: Пьеро Джакомелли.

С тем же счетом днем ранее свой поединок закончили «Наполи» и «Интер».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 18:39
Монтелла, вещи собрал?
Не цепляйся за это место, оно не твое.
Nickless ответил Abbath
сегодня в 18:37
Abbath:
"Милан, стадион «Джузеппе Меаца»" Фамилия двукратного чемпиона мира пишется с двумя "Ц".
Спасибо за поправку
Гражданиннн ответил Брулин
сегодня в 18:31
Брулин:
До свидания Монтела ? Во что превратился великий клуб! Команды с такой историей не должны столько лет вот так быть середнячком!
я когда смотрел игры Барселоны в 90 е тоже самое думал, как может превратится великий клуб в середняка. так что дружок мой успокойся, у всех бывает такие периоды. такие клубы как Милан рано или поздно вернутся еще в большой футбол
juvenale
сегодня в 18:31
Лео ждем в Турине не думай дисквалифицироваться)
Санчо Панса
сегодня в 18:30
Что с атакой, россонери? Второй матч подряд ничего не забивает Милан, при этом ничего и не пропускает) Но чемпионом ведь не станешь, если будешь постоянно играть на 0-0! Короче, проблем у красно-черных выше крыши. Монтелла уже может начинать беспокоится за свое будущее в этом клубе!
95-shishani-95
сегодня в 18:25
Переоцененный бонуччи подвел команду!
ДСА
сегодня в 18:24
Тренеру Милана не позавидуешь.
Abbath
сегодня в 18:23
"Милан, стадион «Джузеппе Меаца»"

Фамилия двукратного чемпиона мира пишется с двумя "Ц".
Abbath
сегодня в 18:21
Складывается ощущение, что ряд игроков тупо забивают на указания тренера. Монтелле бы характер пожестче, тогда, глядишь, и получилось бы что-нибудь, ибо временами проглядываются весьма интересные ходы.
VIPded
сегодня в 18:12
Монтелле пора искать работу...
Sexual Harassment
сегодня в 18:09
Посмотрел повтор. Совсем Бонуччи с катушек съехал. Его еще и капитаном сделали.
Брулин
сегодня в 18:07
До свидания Монтела ? Во что превратился великий клуб! Команды с такой историей не должны столько лет вот так быть середнячком!
БАБАнк ответил если не Милан то Реал или Бавария
сегодня в 18:05
если не Милан то Реал или Бавария:
Ребята все лето читал комментарии на сайте от экспертов Валерон, Ва Банк, Форза Миланиста, ДевилсМилан. Они писали что великий Милан вернулся за скудето и ЛЧ, Ювентус, Наполи, Реал нам не соперники, Чалханоглу лучше Роналдо, Бонуччи лучше Рамоса, Билья лучший опорник Европы. Стал болеть за Милан вместо Реала и Баварии. Теперь мы теряем очки с средней команде дженоа. Возрождения нет. Над мной смеются друзья, болеющие за великую БАРСУ. Хочу спросить у этих людей зачем они так жестоко поступили с мной?
ВЕЛИКИЙ МИЛАН ВЕРНУЛСЯ! НАС БОЯТСЯ! СКУДЕТА НЕ ДАЛЕКО! 7 КУБКОВ ЛЧ!!!
ЛИЦО МИЛАНА
сегодня в 18:02
дорогие болельщики росонери. знаем как вы ждали возрождение великого Милана. наши мудрые китайские повелители исполнили мечты милионов..... летом купили прекрасных звезд мирового уровня!!! ВЕЛИКИЙ МИЛАН ВЕРНУЛСЯ..... гордимся такой командой. титулы уже скоро
Klose_Miro
сегодня в 17:59
Единственный негативный момент этого исхода, что Монтелла видимо приплыл.
А жаль, такую команду строил.аххаха
Zen-Aku
сегодня в 17:58
Аrrivederci Монтелла!!!!!
если не Милан то Реал или Бавария
сегодня в 17:57
Ребята все лето читал комментарии на сайте от экспертов Валерон, Ва Банк, Форза Миланиста, ДевилсМилан. Они писали что великий Милан вернулся за скудето и ЛЧ, Ювентус, Наполи, Реал нам не соперники, Чалханоглу лучше Роналдо, Бонуччи лучше Рамоса, Билья лучший опорник Европы. Стал болеть за Милан вместо Реала и Баварии.
Теперь мы теряем очки с средней команде дженоа. Возрождения нет. Над мной смеются друзья, болеющие за великую БАРСУ. Хочу спросить у этих людей зачем они так жестоко поступили с мной?
sihafazatron
сегодня в 17:56
милан вернулся уже? перед началом сезона много воплей было
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100