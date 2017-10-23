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Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
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Кержаков: «Если российский футболист талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита»

сегодня, 12:15

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о системе лимита в российском футболе:

«Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнём с себя, а потом уже будем обвинять лимит».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:48
Найди таких в системе"Зенита" и продвигай их в основу.
alfranza
сегодня в 12:48
Керж конечно прав, но когда они с Шавой играли, были другие времени и другой футбол. И отношение к футболу было другое. Сейчас даже талантливым молодым футболистам очень сложно пробиться в состав команду, где превалируют легионеры. И дело не в лимите, а в отношении к молодежи. В нее просто напросто не верят.
112910415
сегодня в 12:46
если российский футболист талантлив, он будет играть вне зависимости от того, из какого гражданства его натурализовали!
Dominators
сегодня в 12:46
Пусть он скажет это родителям пацанов , у которых нет денег на занятия сына , еще в детском и юношеском возрасте . На амуницию , на сборы , на поездку на соревнования в другой город . На взятку тренеру , что бы парня взяли в состав и потом поставили на игру .Пока в руководстве РФС сидят временщики , набивающие свой карман , все так и останется .
cska1948
сегодня в 12:42
Правильно Кержаков говорит!
Майкл59ru
сегодня в 12:31
Да ладно,какой нафиг талант,если нам проще взять какого нибудь забугорского тренера,закупиться иностранцами и потом плакать что наш футбол не развивается.
Это уже даже Путин заметил,когда Фурсенко пытался оправдываться...

После доклада президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко, заявившим о том, что футбол сможет стать «истинно русской игрой», президент России Владимир Путин упрекнул его в том, что за «Зенит» играет много иностранцев. «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол... Восемь человек иностранцев бегают на поле, за «Зенит» играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два, значит, два гражданина Российской Федерации, и один вратарь. Интересно вы нам всё рассказали», - сказал глава государства.

Сашка,давай лучше не строй из себя эксперта)
loko7
сегодня в 12:29
Только играть он будет в том клубе, который не может себе позволить купить талантливого легионера.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:26
СКОРЕЙ БЫ УЖЕ ОТМЕНИЛИ ЛИМИТ !!!
МЕЧТАЮ ЧТОБЫ В СПАРТАКЕ ИГРАЛИ ОДНИ АФРИКАНЦЫ !!!
Философ Керосинщик
сегодня в 12:21
Российские всегда были талантливыми и будут.
andre_can
сегодня в 12:21
Саша, как на ТВ стал появляться, так мыслителем стал! ;)
Gunslinger
сегодня в 12:19
А кто не играет, тот лентяй!!! :)
FILL3286
сегодня в 12:17
Воробушек зачирикал)!
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