Кержаков: «Если российский футболист талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о системе лимита в российском футболе:
«Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнём с себя, а потом уже будем обвинять лимит».
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Это уже даже Путин заметил,когда Фурсенко пытался оправдываться...
После доклада президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко, заявившим о том, что футбол сможет стать «истинно русской игрой», президент России Владимир Путин упрекнул его в том, что за «Зенит» играет много иностранцев. «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол... Восемь человек иностранцев бегают на поле, за «Зенит» играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два, значит, два гражданина Российской Федерации, и один вратарь. Интересно вы нам всё рассказали», - сказал глава государства.
Сашка,давай лучше не строй из себя эксперта)
Это уже даже Путин заметил,когда Фурсенко пытался оправдываться...
После доклада президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко, заявившим о том, что футбол сможет стать «истинно русской игрой», президент России Владимир Путин упрекнул его в том, что за «Зенит» играет много иностранцев. «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол... Восемь человек иностранцев бегают на поле, за «Зенит» играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два, значит, два гражданина Российской Федерации, и один вратарь. Интересно вы нам всё рассказали», - сказал глава государства.
Сашка,давай лучше не строй из себя эксперта)
МЕЧТАЮ ЧТОБЫ В СПАРТАКЕ ИГРАЛИ ОДНИ АФРИКАНЦЫ !!!
МЕЧТАЮ ЧТОБЫ В СПАРТАКЕ ИГРАЛИ ОДНИ АФРИКАНЦЫ !!!