Бумал: «Екатеринбург в тысячу раз лучше, чем Африка!»

Камерунский полузащитник Петрус Бумал присоединился к составу «Урала» в августе и уже успел получить некоторые впечатления от жизни в России и российского футбола:

«Сравнить Екатеринбург и родной город Яунде? Наверное, только климат лучше в Камеруне. Во всем остальном, конечно, Екатеринбург намного приятнее. Жить в Африке, и в Камеруне в частности, вообще очень тяжело. Если у тебя нет денег, то тебе просто нечего будет есть, жизнь будет очень тяжелая. А здесь очень хороший город, в тысячу раз лучше, чем Африка!

В России очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией здесь просто рай для футболистов! Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет её сестра, а также прилетят мои братья.

Братья чаще всего спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с „Уралом“, многие ребята говорили мне: „Подожди октября и узнаешь, как здесь может быть прохладно“. Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно».

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