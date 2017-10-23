Мюллер угодил в лазарет «Баварии» на 3 недели

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повредил заднюю мышцу бедра в матче 9-го тура Бундеслиги с «Гамбургом». Сперва ожидалось, что футболист пропустит ближайшие два матча (около недели), однако повреждение оказалось серьезней.

Сообщается, что на восстановление Мюллеру потребуется около трех недель. Таким образом, игрок пропустит встречи внутреннего первенства с «Лейпцигом» и дортмундской «Боруссией», матч Кубка Германии — снова с «Лейпцигом», и выездной поединок с «Селтиком» в Лиге чемпионов.

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