Аллегри: «Матюиди не сыграет с „Удинезе“ из-за мышечного повреждения»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о кадровой ситуации в команде накануне матча 9-го тура Серии А против «Удинезе»:

“Мы всегда встречаемся с «Удинезе» в важные моменты сезона. Завтрашний матч не исключение. Сопернику нужны очки, а нам нужна победа, но нужно удостовериться, что мы сыграем куда более надежно, чем обычно. В этом сезоне мы чаще забиваем, но и чаще пропускаем, вот над этим нам и нужно работать.

Дибала в хорошей форме, завтра он сыграет. Это касается и Буффона. Кьеллини? 99%, что он сыграет. Ругани вернется в состав, Маркизио. Сыграет ли Дуглас Коста? Это я решу завтра. Матюиди не примет участия в матче, на сегодняшней тренировке он получил мышечное повреждение. Травма Стураро не слишком серьезная, в ближайшие дни оценим его состояние. Де Шильо в понедельник приступит к тренировкам. Хеведес постепенно восстанавливается, Пьяца в ближайшие недели сможет сыграть за дубль".

Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа пропустит матч с «Удинезе» из-за ушиба левой лодыжки.

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