Фанаты Роналду и Месси всё испортили

Раздача наград – новое слабое место футбола, ведь пришли охотники за чужой славой и испоганили древнюю традицию. Возмущаемся на «Соккер.ру»!

Ад призов после голосований

Футбол болен «синдромом Салаха». Выражается он в стадном инстинкте. Человека спрашивают, кто сыграл лучше всех? А в ответ – имя любимчика. Мохамед играет великолепно, к нему не может быть вопросов. Так и нужно стараться самому дорогому новичку «Ливерпуля» этого лета, если не считать аванс за Кейта из «Лейпцига» - это трансфер из будущего. В грядущем году сам Салах приедет на чемпионат мира.

Уникальный случай – египтяне станут летом отдыхать в России, а не наоборот. Одно из египетских изданий даже выпустило инструкцию для фанатов – не знакомиться с российскими девушками, ведь так до харама недалеко. Заволновались жены египтян перед такой поездкой, ведь знают – мужья у них подвержены простеньким инстинктам. Например, сотни тысяч египтян заходят на сайт УЕФА и голосуют за Салаха как игрока недели в Лиге чемпионов. Это вообще нормально?

Мохамед - хороший игрок. Но дважды получил приз, который не заслужил. Вчера египтянин собрал 51 % голосов. А фанаты из Турции набрали для Тосуна из «Бешикташа» 33 %. Тогда как Промес – два гола и два ассиста против крепкой «Севильи», накопил лишь 7 % голосов. Хотя понятно, Салах должен был быть в лучшем случае третьим, а Тосун – дубль «Монако» в гостях, и Промес – четыре созданных гола «Севилье», могли разделить награду.

Тут еще странно, что фанаты Месси не проголосовали за него. Такие флешмобы были, Лионеля называли лучшим в туре ЛЧ за дубль в ворота «Селтика». Впрочем, на фоне египетских подтасовок выбор Месси - цветочки. Например, Салах в первом туре ЛЧ забил один гол «Севилье» - единственным точным ударом в матче. И голосующие проигнорировали два мяча и пас Кейна против «Боруссии», а также дубль Месси в ворота «Ювентуса». Где логика и зачем в УЕФА дискредитируют приз?

Награды УЕФА и ФИФА - в топку

В издании «Marca» работают не Штирлицы, но они с легкостью узнали, кто получит звание игрока года ФИФА, хотя церемония состоится лишь в понедельник в Лондоне. Но никакой интриги нет, поскольку все и так знают – Роналду выиграет, опередив Неймара и Месси. Также назовут лучшего тренера, а испанские журналисты уверены – у Зидана не будет конкурентов. Снова же, скучно и предсказуемо, пусть и заслуженно.

Также в ФИФА придумали премию для вратаря года, но отдадут ее Буффону – легенде, но не лучшему голкиперу последних десяти месяцев. Зачем учреждать новый приз, но сразу его дискредитировать? Вручите Джанлуиджи какую-то почетную перчатку, но зачем унижать вратарей, которые в этом году работали сильнее? Пиар на имени Буффона – вот и вся стратегия. Но в таком случае лучше бы подождали год и по итогам чемпионата мира нашли яркого героя.

Также в сборной года будет половина «Реала» с тренером Зиданом за то, что они творили весной, а не за то, как играют сейчас. Не пора ли подумать о вручении таких наград после завершения сезона? В августе месяце с началом нового круга подводить черту под предыдущим, не тянуть до осени или даже зимы. Так хотя бы логика появится, а то сейчас Роналду с перебоями включается, а престижные призы получит за то, что творил весной. В футбол играют по системе «осень-весна», а награды вручают за календарный год – давно пора поменять.

«Золотой мяч» давно продался

Создателям приза «Золотой мяч» удалось убедить футбольную Европу, что они разбираются в предмете и вручают награду лучшим. Случилось это вопреки имени первого обладателя, и очень долгое время игрок становился легендой из легенд, если ему вручали «Золотой мяч». Всех устраивал такой расклад, хотя приз в основном был для нападающих.

Разумеется, поскольку нередко голосовали журналисты из стран с вертикалями власти – были годы, когда баллы распределяли «по знакомствам» или симпатиям, а не после оценки качества футбола. Но в целом получалось хорошо. Правда, долго не могли расширить границы и выбирали только из европейских футболистов, хотя довольно быстро стало понятно – бразильцы и аргентинцы играют замечательно. Но Пеле и Марадона без «Золотых мячей».

Но затем появился человек, который понял – на французских журналистов можно надавить. Звали его Сильвио Берлускони, владелец «Милана» сделал все, чтобы новый президент Либерии Джордж Веа получил «Золотой мяч» первым из не европейцев. С того времени скандальных решений становилось больше, а еще хуже стало, когда «Франс Футбол» продал право на вручение приза Блаттеру. Начали выбирать тренеры и капитаны сборных, которые знали две фамилии – Месси и Роналду.

Когда вернутся авторитетные призы?

В ФИФА, УЕФА и «France Football» виноваты, что позволили фанатам Роналду и Месси испортить один из десертов футбола – выборы лучшего, ведь поклонники полагались на слепую любовь. А чиновники – на рекламную выгоду от мяча в руках Месси и Роналду с их бешеной популярностью. Это как десять призов имени Льва Яшина у Акинфеева. Вот зачем испортили лестью приличного голкипера? Сами во многом виноваты – и чиновники от футбола, и клуб ЦСКА, и тренеры сборной.

Но приз Акинфеева не всемирный, а тут из года в год одни и те же люди делят мировую корону. Причем в последнее время делят смертельно скучно. Давным-давно первый приз ради рекламы «Золотого мяча» выдали легенде английского футбола Мэтьюзу, хотя сэр Стэнли тогда был старым – сорок один год, не играл на самом высоком уровне, был в шаге от ухода из сборной. Неужели Месси и Роналду тоже будут награждать до сорока? Хотелось бы, чтобы в нужное время эти двое уступили другим.

Ведь раньше сохраняли репутацию призов, а дна достигли, когда пришли фанаты этого дуэта и получили право голоса. Роналду и Месси – замечательные футболисты, часто они заслуживали призов, но так было не всегда. Теперь осталось только лучшего игрока года определять с помощью открытого голосования на сайте ФИФА. Тогда еще посмотрим, смогут ли поклонники Криштиану и Лионеля переиграть десятки миллионов египтян и их ботов! Но и побед Салаха после двух из трех туров Лиги чемпионов хватает, чтобы пересмотреть отношение к раздаче разных призов.

Футбол потерял одну из своих изюминок, персональные призы помножили на ноль. Выборы стали в лучшем случае скучными, в худшем – несправедливыми.