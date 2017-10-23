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Орлов: «Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор»

сегодня, 19:51
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу стычки полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 14-го тура РФПЛ (0:0).

«Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор. Что касается мата с его стороны, то, видимо, у него в Швеции был учитель русского языка, который мигрировал после уголовного срока из России, и поэтому у него сильно развита лагерная тематика.

Вернблум — человек очень хороший, но на поле он провокатор. Вот эти все падения Понтуса и хватания за лицо, как будто его ударили кастетом!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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Все комментарии
Коля58 ответил Воин666
сегодня в 20:25
Воин666:
Какой же Орлов неадекватный.
Чем же?
Коля58 ответил Слайш
сегодня в 20:24
Слайш:
во горит у деда )) Уж чего-чего, но в симуляциях и провокациях Понтус не силён.. Да он может грубо сыграть, может наорать, может ногу оторвать, но симулировать и провоцировать - нет.. Кто смотрел повтор эпизода согласится, что там дзюба в сто раз более неправ, чем Понтус..
Смотртие повтор 63 минута! Дать ссылку?
mikysss
сегодня в 20:24
Верблум костолом но на каждого костолома найдется бревно с которым не поспоришь
Коля58 ответил ermak6848
сегодня в 20:24
ermak6848:
Забеяка Артёмка однако....
Артемка если бы наехал на Понтуса от него бы мокрое место осталось!
Слайш
сегодня в 20:23
во горит у деда )) Уж чего-чего, но в симуляциях и провокациях Понтус не силён.. Да он может грубо сыграть, может наорать, может ногу оторвать, но симулировать и провоцировать - нет.. Кто смотрел повтор эпизода согласится, что там дзюба в сто раз более неправ, чем Понтус..
богун ответил Коля58
сегодня в 20:23
Коля58:
А Только ли Понтус? )) На 63 Минуте Васин сносит Кокорина! Судья обязан был показать вторую желтую ему! Но тут Натхо начинает цеплять Паредеса! Толкает его берет за горло! Провоцируя Паредоса на ответ! Тот конечно толкает Натхо! И получает карточку! Так что игроки ЦСКА просто все провокаторы!
Натхо из трусов готов был выпрыгнуть. лишь бы ему по тыкве прилетело.
Коля58
сегодня в 20:22
Не умеем играть спровоцируем! И Головин туда же полез! Нет бы играть нет он в драку как в каждой бочке ....
AmIIIeR89
сегодня в 20:22
И это говорит болельщик клуба, 90 килограммовый нападающий которого, падает от взмахов крыльев бабочки, присевшей на край поля
Воин666
сегодня в 20:22
Какой же Орлов неадекватный.
Коля58
сегодня в 20:21
А Только ли Понтус? )) На 63 Минуте Васин сносит Кокорина! Судья обязан был показать вторую желтую ему! Но тут Натхо начинает цеплять Паредеса! Толкает его берет за горло! Провоцируя Паредоса на ответ! Тот конечно толкает Натхо! И получает карточку! Так что игроки ЦСКА просто все провокаторы!
Давно Мясной
сегодня в 20:20
Вернблум вообще норм игрок, на самом деле иронии ему не занимать, он стебется над такими дзюбами, а дзюбка так, игрочишка)
ermak6848
сегодня в 20:20
Забеяка Артёмка однако....
ziborock
сегодня в 20:19
Остапчук 67
сегодня в 20:19
С провокаторами типа Вернблума нужно бороться их же способами.
SanitarForest
сегодня в 20:18
Гена забился в истерике...
parallels
сегодня в 20:18
фигасе, загнул :D
Дмитрий Аександров
сегодня в 20:16
Вернблум, конечно, провокатор, причем очень подлый.
Но Дзюбу он еще и испугался, Артем мог запросто по лицу дать.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:08
Во молодец граф. Хоть один отметил с глюками коня. Обкурится, потом кидается на судью, учит его каких лучше мухоморов в лесу найти и по какой тропинке пройти, потом непонятно от чего ржать начинает, а в конце неожиданно падает с приступами эпилепсии..
А с Дзюбой тоже не всё в порядке. Этот тормозить начал по чёрному, в ступор входит и всё. Может дышит чё?).
vinyardrip
сегодня в 20:06
    salaga ответил вованыч 80
    сегодня в 20:05
    вованыч 80:
    Вернблум — человек очень хороший, но на поле он провокатор........а вот темка как на поле,так и по жизни -полное Го..о!!!
      salaga
      сегодня в 20:03
      Понтус потому и прижился в России, что нашёл родную стихию: дома он проводил бы в дисквалификации не мене трети чемпионата. Собственно, как и в любом другом клубе России тоже.
      вованыч 80
      сегодня в 19:58
      Вернблум — человек очень хороший, но на поле он провокатор........а вот темка как на поле,так и по жизни -полное Го..о!!!
      Брулин
      сегодня в 19:57
      Провокатор - ну не более того кем был Дзюба когда два пенальти в одной игре на нём поставили.
      Швед обычный силовой игрок, не самый техничный это да, но провокатор это не о нём, вернее не больше чем кто либо.
      RussianHorse
      сегодня в 19:53
      А что за "лагерная тематика" звучала от Понтуса?
      Я жду, когда придет "Живанильда", он знает все о мате со стороны ЦСКА, надеюсь расскажет)
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