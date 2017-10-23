Орлов: «Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор»

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу стычки полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума и форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 14-го тура РФПЛ (0:0).

«Вернблум сымитировал толчок Дзюбы. Он же провокатор. Что касается мата с его стороны, то, видимо, у него в Швеции был учитель русского языка, который мигрировал после уголовного срока из России, и поэтому у него сильно развита лагерная тематика.

Вернблум — человек очень хороший, но на поле он провокатор. Вот эти все падения Понтуса и хватания за лицо, как будто его ударили кастетом!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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