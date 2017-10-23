Джикия: «Если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины, который пройдёт в Москве 11 ноября.

«Будет интересно. Если дадут задание персонально играть с Месси — постараюсь закрыть его. У Дмитрия Комбарова есть опыт игры против Месси. Понятно, что против него сложно играть. Пять „Золотых мячей“ говорят сами за себя», — сказал Джикия.

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