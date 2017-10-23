Бубнов: «В матче с ЦСКА Манчини хотел бы поставить в основу 8 легионеров»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:0).

«Я давно не видел такого настроенного ЦСКА. Не знаю, почему они играли с такой спортивной злостью и остервенением с начала и до конца матча. Фернандес сцепился с Манчини, игроки постоянно сталкивались – это говорит о настрое. Видимо, слова Ганчаренко о трусливости в матче с „Базелем“ помогли.

Армейцы сделали ставку на атакующую модель, которая предполагала активное давление на „Зенит“. Это прессинг, владение на чужой половине поля и стандартные положения. Ганчаренко сделал выводы после „Базеля“ и изменил тактику. Он насытил центр поля, выпустив Натхо вместо Миланова и Кучаева вместо второго нападающего. Если бы ЦСКА так сыграл против швейцарцев, то, уверен, такого провала бы не было.

Манчини хотел бы поставить в основу 8 легионеров, но не может этого сделать в РФПЛ. После Лиги Европы на скамейку вынужденно отправился Краневиттер, а в нападении вышел Полоз, который провалил матч с ЦСКА. Складывается ощущение, что он игрок эпизода, который не может приносить пользу весь матч. Может создать остроту, завершить атаку, но полностью матч в стабильном режиме ему не удается».

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