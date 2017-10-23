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Бубнов: «В матче с ЦСКА Манчини хотел бы поставить в основу 8 легионеров»

сегодня, 19:25
ЦСКАЦСКА0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:0).

«Я давно не видел такого настроенного ЦСКА. Не знаю, почему они играли с такой спортивной злостью и остервенением с начала и до конца матча. Фернандес сцепился с Манчини, игроки постоянно сталкивались – это говорит о настрое. Видимо, слова Ганчаренко о трусливости в матче с „Базелем“ помогли.

Армейцы сделали ставку на атакующую модель, которая предполагала активное давление на „Зенит“. Это прессинг, владение на чужой половине поля и стандартные положения. Ганчаренко сделал выводы после „Базеля“ и изменил тактику. Он насытил центр поля, выпустив Натхо вместо Миланова и Кучаева вместо второго нападающего. Если бы ЦСКА так сыграл против швейцарцев, то, уверен, такого провала бы не было.

Манчини хотел бы поставить в основу 8 легионеров, но не может этого сделать в РФПЛ. После Лиги Европы на скамейку вынужденно отправился Краневиттер, а в нападении вышел Полоз, который провалил матч с ЦСКА. Складывается ощущение, что он игрок эпизода, который не может приносить пользу весь матч. Может создать остроту, завершить атаку, но полностью матч в стабильном режиме ему не удается».

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Все комментарии
Слайш
сегодня в 20:25
зенит провалил матч, а бубен залил очередную ставку - ведь ставил что зенит забьёт 1 или больше )) ох уж этот азартный игрок и любитель угадывать )
VV V ответил Dominators
сегодня в 20:09
Dominators:
Нечего на Манчини валить ,погорячился чел . Просто пока они в Зените не умудрились дать игрокам российское гражданство , вернее под каким соусом это сделать . Станут обыкновенными русскими парнями ,Краневитеровым и Дриуськиным .По Паредесу есть сомнения .
Паредесов.....
ДАША Д
сегодня в 20:07
Легионеры тоже не тянут.
Serge Boykov ответил VV V
сегодня в 20:06
VV V:
Скоро Зенит зарядит РФПЛ, за государственные деньги..... и ему одному (Зениту) разрешат играть в 10 легионЭров, а на воротах будет Лунев, купленный у Уфы.....ничего нет своего у Зенита, ничего, кроме государственных общих и халявных бабок !
Как ничего,у них есть бакланы на крыше )
Serge Boykov
сегодня в 20:05
И кстати есть вопросы к Манчини по Шатову и Смольникову,по каким причинам они не в основе!
VV V
сегодня в 20:04
Скоро Зенит зарядит РФПЛ, за государственные деньги..... и ему одному (Зениту) разрешат играть в 10 легионЭров, а на воротах будет Лунев, купленный у Уфы.....ничего нет своего у Зенита, ничего, кроме государственных общих и халявных бабок !
Serge Boykov
сегодня в 20:03
Сколько же злости на нас,когда мы проводим достойные матчи! Всё намного проще,у нас команда победителей,можете вспомнить результаты и титулы в каждом сезоне! Просто игроки сами понимали что с Базелем провалили игру и вышли доказать,что это была случайность...У нашей команды есть характер,что бы вы там не писали злопыхатели...
А Зенит,хоть 11 пусть легионеров ставит,у них свой путь развития и свои задачи.А наша задача показывать хороший результат с такими командами,которые живут за счёт траты денег на трансферы. Я за отмену лимита,российским игрокам пойдёт только на пользу.
Dominators
сегодня в 19:56
Нечего на Манчини валить ,погорячился чел . Просто пока они в Зените не умудрились дать игрокам российское гражданство , вернее под каким соусом это сделать . Станут обыкновенными русскими парнями ,Краневитеровым и Дриуськиным .По Паредесу есть сомнения .
Сергеевич вернулся 1 ответил FILL3286
сегодня в 19:54
FILL3286:
Может они объелись помета?
куриного-насвай называется).
ЮЗИК
сегодня в 19:51
Наверно все одинадцать
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:48
О чё о Дзюбе не отписал?). Перед глазами момент, когда он на бровке пытался пройти трёх коней, но потом споткнулся по обыкновению и грохнулся так, что я отчётливо услышал звон монет..)).
Казанский ответил FILL3286
сегодня в 19:38
FILL3286:
Может они объелись помета?
Скорее всего рецепт от Романа Еременко)))
drug01
сегодня в 19:37
Он ждет отмены лимита
FILL3286 ответил Казанский
сегодня в 19:34
Казанский:
Я давно не видел такого настроенного ЦСКА. Не знаю, почему они играли с такой спортивной злостью и остервенением с начала и до конца матча. ------------------------- Надеюсь их отправят на допинг-контроль всем клубом,а то футбольной России это не понятно))
Может они объелись помета?
Казанский
сегодня в 19:31
Я давно не видел такого настроенного ЦСКА. Не знаю, почему они играли с такой спортивной злостью и остервенением с начала и до конца матча.
-------------------------
Надеюсь их отправят на допинг-контроль всем клубом,а то футбольной России это не понятно))
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