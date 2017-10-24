«Барселона» проявляет интерес к двум игрокам «Лейпцига»

Два футболиста «РБ Лейпциг» находятся в сфере интересов «Барселоны», информирует источник. Сообщается, что скауты каталонского клуба просматривали 19-летнего защитника немецкой команды Дайотчанкуля Упамекано во время матча 8-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Также «Барселона» заинтересована в услугах форварда Тимо Вернера, который был вынужден пропустить тот поединок из-за травмы. На счету 21-летнего игрока сборной Германии 5 забитых мячей и 1 результативная передача в 7 матчах Бундеслиги.

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