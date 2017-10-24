Санья интересен «Лацио» и «Вольфсбургу»

Французский защитник Бакари Санья, который с мая находится в статусе свободного агента, по-прежнему пытается найти себе новый клуб. По слухам, в услугах 34-летнего правого бека заинтересованы «Лацио» и «Вольфсбург». Сам француз больше склоняется к варианту с римским клубом, так как итальянская лига ему более по душе. Санья еще сохраняет надежду попасть в состав сборной Франции на ЧМ-2018, но для этого ему нужно срочно найти команду.

Последним клубом игрока был «Манчестер Сити», который он покинул в конце весны как свободный агент.

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