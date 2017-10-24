ПСЖ попросил Коутиньо не принимать предложение «Барселоны»

ПСЖ не отказался от идеи покупки полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщают в Испании. Французский клуб по-прежнему намерен подписать бразильского хавбека, которым также активно интересуется «Барселона».

По слухам, спортивный директор парижан Антеро Энрике недавно встретился в Лондоне с представителем Коутиньо Киа Джурабчианом и попросил того не принимать предложение «Барселоны».

Каталонцы не смогли купить Коутиньо летом и теперь в январе могут предложить за игрока 80 млн евро.

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