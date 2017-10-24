«Ювентус» намерен бесплатно подписать де Врея

«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Лацио» Стефана де Врея. Контракт 25-летнего голландца истекает в конце сезона и пока не был продлен, хотя футболист в интервью заявлял, что ведет переговоры с «орлами» по новой сделке. Если стороны все-таки не договорятся, «Ювентус» постарается заманить де Врея к себе в качестве свободного агента.

Де Врей в текущем сезоне провел 8 матчей в Серии А и забил 2 мяча.

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