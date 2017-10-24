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Нагельсманн может оказаться в «Вест Хэме»

сегодня, 14:35

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн в ближайшее время может встать у руля «Вест Хэма», сообщают в Англии. По слухам, стороны уже провели предварительные переговоры, и теперь всё зависит от того, сколько на своем посту еще продержится нынешний рулевой «молотков» Славен Билич.

Руководство лондонцев дало Биличу два матча на исправление ситуации. «Вест Хэм» под руководством хорватского специалиста должен показать достойную игру в ближайшем матче Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» и добиться положительного результата в поединке 11-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». При этом игроки команды выразили поддержку своему тренеру.

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