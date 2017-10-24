Тухель может возглавить «Эвертон»

По информации британской прессы, немецкий специалист Томас Тухель рассматривается руководством «Эвертона» как основной кандидат на должность главного тренера команды.

Накануне «ириски» уволили Рональда Кумана и сразу же приступили к поиску нового рулевого. Контакты с Тухелем уже были, однако сам тренер пока не спешит давать ответ. Тухель еще надеется на место в «Баварии», которая в конце сезона, скорее всего, вновь будет искать тренера, после ухода временщика Юппа Хайнкеса.

Пока «Эвертон» временно принял Дэвид Ансворт, который может остаться у руля до зимы или даже до лета.

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