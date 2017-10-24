Спаллетти: «Мы начнём претендовать на Скудетто, когда меня перестанут об этом спрашивать»

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от игры с «Наполи» (0:0) в 9-м туре Серии A и ответил на вопрос о шансах «нерадзурри» на победу в чемпионате Италии:

«Мне много что понравилось в игре с „Наполи“, но в то же время всегда можно где-то что-то улучшить. Мы не можем сомневаться в нашем дальнейшем пути. Мы должны идти вперёд ради достижения своих целей. Мы хотим быть более уверенными в себе. И мы не можем допустить, чтобы комментарии, сказанные в наш адрес, как-то нас задевали.

Мы хорошо знаем свои сильные и слабые стороны. Когда меня перестанут спрашивать о Скудетто, тогда это и будет означать, что „Интер“ начал претендовать на чемпионство. Мы должны идти дальше шаг за шагом. Мы знаем, где хотим быть в конце сезона».

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