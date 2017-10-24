Венгер: «Поностью здоровая линия атаки – это роскошь, которой я обладаю в данный момент»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что все игроки атаки «канониров» здоровы и готовы к выходу на поле:

«Полностью здоровая линия атаки – это та роскошь, которой я обладаю в данный момент. Но в тот же момент это создаёт некоторые трудности при выборе состава, потому что все игроки хорошо проявляют себя, все они заслуживают выйти на поле.

К счастью, важные матчи у нас бывают каждую неделю, и я могу дать игровую практику всем. У нас настолько сильные игроки атаки начинают матчи на скамейке запасных, что это становится сильной чертой „Арсенала“».

Напомним, в матче 9-го туре АПЛ ворота «Эвертона» поразили 5 футболистов «Арсенала» (5:2).

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