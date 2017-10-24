Каррагер: «Не думаю, что Гиггз возглавит „Эвертон“»

Известный в прошлом футболист Джейми Каррагер полагает, что валлиец Райан Гиггз не возглавит «Эвертон». Вместо этого команду скорее примет нынешний рулевой «Бернли» Шон Дайч, являющийся фаворитом у букмекеров. Временно «ирисок» будет тренировать Дэвид Ансворт.

«Не думаю, что Гиггз будет работать в „Эвертоне“. Я уважаю Райана, он хочет начать самостоятельную карьеру, он стажировался в МЮ, работая с некоторыми великими тренерами, но не думаю, что Гиггз окажется в „Эвертоне“.

Дайч отлично себя зарекомендовал в „Бернли“. „Эвертон“ находится в зоне вылета и нуждается в усилении обороны - Дайч способен это сделать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте