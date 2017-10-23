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Мбаппе признали лучшим молодым игроком Европы

сегодня, 10:06

Итальянское издание Tuttosport традиционно вручает награду лучшему игроку года в возрасте до 21 года. По итогам минувшего сезона лучшим молодым футболистом был признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. В голосовании принимали участие корреспонденты ведущих европейских СМИ.

Помимо француза, на приз «Golden Boy» претендовали нападающий «Барселоны» Усман Дембеле и форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус.

Мбаппе стал открытием сезона в составе «Монако». 18-летний игрок забил 26 голов, помог «монегаскам» одержать победу в чемпионате Франции и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Год назад лучшим молодым игроком признали полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша. Сейчас игрок выступает за «Суонси» на правах аренды.

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 11:18
Реальных конкурентов не было.
yudin_duda
сегодня в 11:00
Что тут делают всякие деревяшки - аля жысус и травмированный Дембеле - так и не ясно...
Майкл59ru
сегодня в 10:52
Эти награды нужны только лишь для поднятия самооценки самих игроков. Есть главные трофеи такие как Золотой мяч,Золотая бутса,Золотая перчатка...остальные награды второстепенные и служат лишь для поднятия стоимости игроков.
neomessi
сегодня в 10:46
Парнишка крут! Но мне больше Жезус нравиться и его стиль игры.
Igo0rek
сегодня в 10:43
На первом несомненно Мбаппе, на втором должен быть Жезус.
dzvinka
сегодня в 10:28
справедливо, вне всяких сомнений он лучший юноша из атакующей линии.
sir_Alex
сегодня в 10:27
Заслужил! Лишь бы не сдулся))
Василий 50
сегодня в 10:27
Мбаппе реально заслужил этот почетный титул.
Рядом с ним поставить кого-то просто некорректно.
kastites
сегодня в 10:24
Ерунда какая то
Рауль и Зидан
сегодня в 10:20
Заслуженно .. Мбаппе и Жезус на самом деле сильно выделяются на фоне остальных. А на третьем месте , я все же Делле Алли поставил бы
Mamaev
сегодня в 10:17
Как неожиданно
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