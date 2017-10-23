Мбаппе признали лучшим молодым игроком Европы

Итальянское издание Tuttosport традиционно вручает награду лучшему игроку года в возрасте до 21 года. По итогам минувшего сезона лучшим молодым футболистом был признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. В голосовании принимали участие корреспонденты ведущих европейских СМИ.

Помимо француза, на приз «Golden Boy» претендовали нападающий «Барселоны» Усман Дембеле и форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус.

Мбаппе стал открытием сезона в составе «Монако». 18-летний игрок забил 26 голов, помог «монегаскам» одержать победу в чемпионате Франции и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Год назад лучшим молодым игроком признали полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша. Сейчас игрок выступает за «Суонси» на правах аренды.

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