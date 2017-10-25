Осинов: «Кубок России – реальный шанс для „Амкара“ и „Ростова“ попасть в Лигу Европы»

Советник генерального директора «Ростова» и бывший игрок клуба Михаил Осинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России:

«Безусловно, Кубок России – это самый близкий путь к Европе. Я считаю, многие команды РФПЛ поступают неправильно, наплевательски относясь к этому турниру. Полагаю, „Ростов“ и „Амкар“ в среду сделают всё возможное, чтобы пройти в четвертьфинал. Для них этот турнир – реальный шанс на попадание в еврокубки.

У всех бывают трудные времена. И „Ростов“ здесь не исключение. Надеюсь, в ближайшее время команда исправит своё турнирное положение. Кубок России – это другой турнир, нежели чемпионат России. Тут одно поражение лишает тебя титула, а в национальном первенстве всегда можно исправить ситуацию. Уверен, „Ростов“ правильно делает, что всерьёз относится к Кубку и хочет повторить успех 2014 года. Тем более сейчас у команды неплохая сетка – с топ-клубом она может столкнуться только в финальном матче. Таким шансом надо пользоваться».

Напомним, в 1/16 финала Кубка России «Ростов» обыграл «Волгарь» (2:0).

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