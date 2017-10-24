Семин: «Перед „Локомотивом“ стоят самые большие задачи»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что команда ставит перед собой высокие задачи на сезон. Напомним, что в минувшем туре РФПЛ «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» (2:0).

«Лидерство „Локомотива“ для меня приятная неожиданность, которая, однако, подкреплена работой. Работой на сборах, ежедневной работой на тренировках. Все футболисты относятся к делу очень профессионально. Это проявляется и во время игр, и в разных мелочах, которые болельщики не видят. Как ребята тренируются, как восстанавливаются после травм, как относятся к здоровью – из всего этого и складывается команда. Все мотивированы.

Мы ставим перед собой большие задачи. Никто не отказывается от амбиций. Нам всем интересно быть там, где мы сейчас. Интересно прогрессировать, выигрывать сложные матчи, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, не нужно лишний раз говорить о том, какие ставим задачи. Мы хотим расти – вот наша задача. Хотят расти футболисты, хочет расти тренер. Это и есть основная мотивация», - сказал Семин.

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