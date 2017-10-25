Юран: «„Спартаку“ будет тяжело попасть в еврокубки через чемпионат»

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о предстоящем матче бывшей команды против «Спартака-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России:

«Думаю, „Спартак“ не допустит осечки в предстоящей игре. Но очень многое будет зависеть от тренерского штаба: футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ – это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых. Главный тренер должен контролировать мотивацию своих игроков.

Для красно-белых это ещё и возможность попасть в еврокубки, куда им будет тяжело пробиться по итогам чемпионата России. Думаю, руководство и тренерский штаб москвичей сейчас заостряют внимание именно на Кубке России. В национальном первенстве борьба за выход в зону УЕФА будет сложной, а во втором по значимости турнире есть шанс решить вопрос уже после четырёх матчей. Поэтому Кубок России должен быть у „Спартака“ в приоритете».

Напомним, что в 1/16 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Кубань» (2:0), а «Спартак-Нальчик» выбил из турнира московское «Динамо», победив соперника в серии пенальти (0:0, 4:2 - пен.)

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