Тихонов: «Моё увольнение из „Крыльев“? Людям не о чем писать, но они хотят себя проявить»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в эфире передачи «Все на матч» развеял слухи о своей возможной отставке:

«Это нормально, всегда так есть и будет. Если тренеры не дают определенные результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если людям не о чем писать или они очень сильно хотят себя проявить, тогда они пишут вот эти ничем не подкрепленные „новости“. Я хочу передать огромный привет тем людям, которые это пишут.

Мы работаем, у нас полное доверие с ребятами, руководством. Наверное, те, кто это пишет, поступают неправильно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте