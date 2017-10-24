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Егоров о Кукуяне: «Если арбитр не назначает такие пенальти, ему не место в Премьер-Лиге»

сегодня, 20:44
СпартакСпартак0 : 0АмкарАмкарМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров в эфире программы «Свисток» поставил под сомнение компетентность арбитра Павла Кукуяна, обслуживавшего матч 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» и не назначивший в ворота хозяев явный пенальти:

«Глупо отрицать, что тут был пенальти. Почему Кукуян принял такое решение? Это был открытый момент, который виден из космоса. Если арбитр не назначает такие пенальти, ему не место в Премьер-Лиге.

В момент паса арбитр должен был ускориться, но он как бежал, так и продолжил бежать на той же скорости. Лайнсмен обязан был помочь. Почему так получилось? Может, побоялся, может, нехватка опыта. Таких ошибок просто нельзя допускать. Я даже не буду говорить, что было бы, если бы такая ситуация была в матче ЦСКА - „Спартак“ или „Зенит“ - „Спартак“. Она и в этом матче не должна была происходить».

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Все комментарии
halfbeek
сегодня в 22:10
Ситуация сложная. Все зависит от того кто в кого врезался. На мой взгляд Селихов уже лежал, когда в него врезался амкаровец,то есть инициатором столкновения был атакующий футболист. В этом случае пенальти нет. Если же вратарь вьехал в атакующего , то пенальти. Со стороны арбитра было видно, что мяч изменил направление и это могло считаться, что он отбит вратарем и пенальти не назначается. Боковой подтвердил решение главного . Здесь очень тонкая грань в определении инициатора столкновения. Егорову стоило бы поменьше разнагольствовать про космос. Пусть внимательно просмотрит запись и включит мозг.
ziborock ответил wingback
сегодня в 22:08
wingback:
Ещё Екатерина Великая на берега Кубани каклов заселяла, вот с каких пор...
Ну угро - финнам то видней!
wingback ответил ziborock
сегодня в 22:02
ziborock:
С каких это пор Краснодар каклами стали?! Биография Мутко: В юности прошёл путь от секретаря ВЛКСМ Ленинградского речного училища до главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга. В 1992 году приглашён в правительство Санкт-Петербурга на должность заместителя мэра города. С 1997 года по 2003 год — президент ФК «Зенит».
Ещё Екатерина Великая на берега Кубани каклов заселяла, вот с каких пор...
ziborock ответил wingback
сегодня в 21:55
wingback:
мутко - какол кубанский, проснись!
С каких это пор Краснодар каклами стали?!
Биография Мутко:
В юности прошёл путь от секретаря ВЛКСМ Ленинградского речного училища до главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга.
В 1992 году приглашён в правительство Санкт-Петербурга на должность заместителя мэра города.
С 1997 года по 2003 год — президент ФК «Зенит».
Ваня лучший ответил makkie
сегодня в 21:54
makkie:
Это я специально, вас, коней, позлить немножечко :))
А нам наоборот приятно вспомнить зиму 41 года и весну 45-го.
ziborock
сегодня в 21:52
cska-78, что ты все про Кукуяна! Расскажи лучше как ваши с Зенитом в волейбол играли!
wingback ответил ziborock
сегодня в 21:51
ziborock:
Мутко - ваш, Питерский)
мутко - какол кубанский, проснись!
tigrok
сегодня в 21:50
Этот Егоров старый ненавистник Спартака. Сколько он поставил левых пенальти в ворота Спартака и сколько не назначал чистых в ворота соперников и не сосчитаешь. Чего стоит только его желтая карточка Веллитону в матче с Зенитом, якобы за симуляцию. Нарушение было видно из другой вселенной, все эксперты это признали и даже болельщики Зенита.
ziborock ответил wingback
сегодня в 21:47
wingback:
Армяшки априори на мясных работают и на их кореша мутко....
Мутко - ваш, Питерский)
makkie ответил Ваня лучший
сегодня в 21:47
Ваня лучший:
Фото на твоей аве напоминает кого-то из третьего рейха, только не пойму кого. Старая была гораздо приятнее.
Это я специально, вас, коней, позлить немножечко :))
wingback
сегодня в 21:45
Армяшки априори на мясных работают и на их кореша мутко....
vm777
сегодня в 21:45
А. Егоров: "рука Хольмена блокировала полёт мяча, моё мнение — это пенальти".
А. Егоров: "поддерживаю решение Вилкова не назначить пенальти в ворота ЦСКА". Тут же: "На 51-й минуте возникла та ситуация, когда движение рукой Фернандеса по всем клипам УЕФА должно трактоваться как пенальти".
Дима Головашич ответил cska-78
сегодня в 21:39
cska-78:
Не вроде бы, а точно вы!
Нашёл чем удивить. Шальные вы всё-таки.
Leha-ha50 ответил Сергей Саныч
сегодня в 21:38
Сергей Саныч:
Вот поливают своих же. Никакой профсолидарности. Все умники без свистка-то.
Действительно!!! Ну, я понимаю, признал ошибку , но зачем прилюдно лить помои на коллегу. Сам то на своем судейском веку тоже немало ошибался!!! А может и впрямь молодого подсиживает?!?
Ваня лучший ответил makkie
сегодня в 21:37
makkie:
Фу таким грубым быть, это всё аватарка с цска виновата... вертай обратно лыжницу :)
Фото на твоей аве напоминает кого-то из третьего рейха, только не пойму кого. Старая была гораздо приятнее.
cska-78 ответил Дима Головашич
сегодня в 21:37
Дима Головашич:
Вот свиньи вроде бы мы, а ведут себя по-свински кони.
Не вроде бы, а точно вы!
Дима Головашич ответил cska-78
сегодня в 21:36
cska-78:
Ты свиньям своим советы раздавай за кем и чем следить!
Вот свиньи вроде бы мы, а ведут себя по-свински кони.
kastites
сегодня в 21:33
Федун занёс ему
cska-78 ответил Gunslinger
сегодня в 21:32
Gunslinger:
Мутный он какой-то, сразу не понравился!!! :)
Я одну игру до спартака смотрел, которую судил Кукуян! Правда это было в ФНЛ недавно, Енисей-Ротор, вроде нормально отсвистел тогда!
Gunslinger ответил Слайш
сегодня в 21:27
Слайш:
Может, побоялся, может, нехватка опыта... может занесли перед игрой....
Мутный он какой-то, сразу не понравился!!! :)
TihonAlt
сегодня в 21:25
Вопрос спорный.
cska-78 ответил makkie
сегодня в 21:25
makkie:
Фу таким грубым быть, это всё аватарка с цска виновата... вертай обратно лыжницу :)
Лыжница на втором аккаунте, я аватарки не менял :)
makkie ответил cska-78
сегодня в 21:23
cska-78:
Ты свиньям своим советы раздавай за кем и чем следить!
Фу таким грубым быть, это всё аватарка с цска виновата... вертай обратно лыжницу :)
Spartak_Rulit
сегодня в 21:22
Но говорить о какой-то предвзятости в пользу Спартака - просто бред! Особенно если рассматривать весь матч, когда пару раз игроков Спартака просто в наглую срубали, а свистка не было
drug01
сегодня в 21:20
Каждый судья мыслит по своему ! У них нет единства мнений!
Дима Головашич
сегодня в 21:19
Говорите мне что угодно, но пенальти не было. У нас нынче модно отправлять мяч за лицевую линию в сторону углового флажка, а потом выделывать кульбиты. У Дзагоева научились.
Раскудахтались-то как. В прошлом году зажали Спартаку девять чистейших пенальти, в этом удаляли игроков за какие-то пустяки, но никто и слова про судейство не сказал. Лицемерные Мгази.
eugen-han
сегодня в 21:19
егоров,егоров,а если кукуяну не место в рфпл,то зачем же ты рвёшься обратно,ведь ты ещё хуже,надо это признать,а не осуждать коллегу,так как обличать может тот,кто сам раскаялся.
cska-78 ответил makkie
сегодня в 21:18
makkie:
Вам бы за своим судейством следить, а не на других пенять... особенно в последнем матче с Зенитом.
Ты свиньям своим советы раздавай за кем и чем следить!
makkie ответил cska-78
сегодня в 21:16
cska-78:
Что тебя не устраивает? Хочешь, чтобы одни свиньи тут были?
Вам бы за своим судейством следить, а не на других пенять... особенно в последнем матче с Зенитом.
Слайш
сегодня в 21:13
Может, побоялся, может, нехватка опыта... может занесли перед игрой....
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