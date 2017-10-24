Егоров о Кукуяне: «Если арбитр не назначает такие пенальти, ему не место в Премьер-Лиге»

Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров в эфире программы «Свисток» поставил под сомнение компетентность арбитра Павла Кукуяна, обслуживавшего матч 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» и не назначивший в ворота хозяев явный пенальти:

«Глупо отрицать, что тут был пенальти. Почему Кукуян принял такое решение? Это был открытый момент, который виден из космоса. Если арбитр не назначает такие пенальти, ему не место в Премьер-Лиге.

В момент паса арбитр должен был ускориться, но он как бежал, так и продолжил бежать на той же скорости. Лайнсмен обязан был помочь. Почему так получилось? Может, побоялся, может, нехватка опыта. Таких ошибок просто нельзя допускать. Я даже не буду говорить, что было бы, если бы такая ситуация была в матче ЦСКА - „Спартак“ или „Зенит“ - „Спартак“. Она и в этом матче не должна была происходить».

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