Сычёв: «Лимит в РФПЛ надо отменять»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге нужно отменять.

«Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция - это одна из важнейших составляющих. Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает», - сказал Сычёв.

Ранее Сычев поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России.

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