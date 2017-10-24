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Сычёв: «Лимит в РФПЛ надо отменять»

сегодня, 20:56

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге нужно отменять. 

«Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция - это одна из важнейших составляющих. Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает», - сказал Сычёв.

Ранее Сычев поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России.

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Все комментарии
vinyardrip ответил time out
сегодня в 22:09
time out:
Лимит надо ужесточать. Три легионера на поле и никаким паспортом прикрываться наши ногомячисты уже не будут.
При таком раскладе можно РФПЛ отменять, этот проект и так не прибыльный, а с таким подходом люди просто не станут ходить на стадионы, да и скорей всего телевизионные права на РФПЛ никто покупать не станет, потому как лучше переплатить, но смотреть красивый футбол, а желтая пресса найдет себе темы из без горе-футболистов
Брулин
сегодня в 22:06
Дима, скажи это Мутко! В твои времена лимита не было! Поколение-08 зажгло! Ты прав
Морозовский
сегодня в 21:59
Рано или поздно - лимит отменят! Поэтому детские футбольные школы надо отменять сейчас - немедленно ! Это выброшенные деньги. Смысла нет растить из пацанов футболистов, услуга в них отпадает. Такой расклад с паспортами. Импортные шмотки у нас при любой партии нарасхват.
dzvinka ответил Горожане
сегодня в 21:58
Горожане:
Если отменят лимит, наш футбол погибнет совсем.
ну а так он на живого тоже не смахивает... зомби на коксе и анаболиках, не более.
морозз
сегодня в 21:42
Интересно, где бы ты был после отмены лимита... если бы играл в футбол? В любимом Газмясе?
starche
сегодня в 21:37
Правильно, места у кормушки нашим кривоножкам надо зарабатывать в конкурентной борьбе!
ФорвардЪ
сегодня в 21:27
Надо... но кто его отменит... А наши пусть ФНЛ играют и если себя проявят, то и в премьер-лигу пробьются. А так просто из-за паспорта играть в команде... и получать миллионы... не показывая ни какой игры...
Sem25 ответил cska1948
сегодня в 21:27
cska1948:
По моему не надо гадать, что делать с лимитом. Надо серьёзное внимание уделить воспитанию молодых, которые будут способны конкурировать с Кокориным, Смоловым и прочими паспортистами, как вы их называете. Надо добиваться, чтобы Смолову конкуренцию составляли не легионеры, а свои. доморощенные игроки. Тогда и от сборной какой-то толк будет.
Полюбуйтесь, это из новости про Ташаева, которому контракт летом 2018-го новый заключать.
Агент:"... он обладает большим количеством хороших качеств для футболиста, у него хороший возраст, российский паспорт".

Вот это и есть лимит в действии, так будет всегда, пока он есть.
Дима Головашич
сегодня в 21:24
Зачем?Чтобы Манчини два состава Аргентинцев привёз?Зачем нам такой футбол, если он будет плохой копией европейского?
eaguar
сегодня в 21:19
Сначала нужно клубы сделать самоокупаемыми , а потом пусть хоть по тридцать легов покупают .
cska1948
сегодня в 21:11
По моему не надо гадать, что делать с лимитом. Надо серьёзное внимание уделить воспитанию молодых, которые будут способны конкурировать с Кокориным, Смоловым и прочими паспортистами, как вы их называете. Надо добиваться, чтобы Смолову конкуренцию составляли не легионеры, а свои. доморощенные игроки. Тогда и от сборной какой-то толк будет.
time out
сегодня в 21:05
Лимит надо ужесточать. Три легионера на поле и никаким паспортом прикрываться наши ногомячисты уже не будут.
Горожане
сегодня в 21:04
Если отменят лимит, наш футбол погибнет совсем.
Шуnя771
сегодня в 21:01
Раньше. раньше надо предлагать....

Смотришь и сам играл бы.)
Остапчук 67
сегодня в 21:01
Полку экспертов прибыло.
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