Сычёв: «Лимит в РФПЛ надо отменять»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге нужно отменять.
«Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция - это одна из важнейших составляющих. Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает», - сказал Сычёв.
Ранее Сычев поделился мнением о лидерстве «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Агент:"... он обладает большим количеством хороших качеств для футболиста, у него хороший возраст, российский паспорт".
Вот это и есть лимит в действии, так будет всегда, пока он есть.
Агент:"... он обладает большим количеством хороших качеств для футболиста, у него хороший возраст, российский паспорт".
Вот это и есть лимит в действии, так будет всегда, пока он есть.
Смотришь и сам играл бы.)
Смотришь и сам играл бы.)